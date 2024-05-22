Модный эксперт посоветовала, как подобрать образ в стиле «old money» Модный эксперт Шерипова: для образа в стиле «old money» подходит поло

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Чтобы одеваться в стиле «old money», рекомендуется выбрать качественный трикотаж, например, поло с коротким рукавом, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» модный эксперт Елена Шерипова. По ее словам, для стиля «тихая роскошь» ключевым является подбор вещей из натуральных материалов.

Подберите для себя поло с короткими рукавами, словно готовитесь к уикенду на гольф-поле, свитера с изысканным высоким воротом, утонченные лонгсливы и стильные жилеты, а также кардиганы и пуловеры с элегантным V-образным вырезом, — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что предпочтение лучше отдавать нейтральным оттенкам, поскольку они подходят под любой образ. Также следует обратить внимание на натуральные материалы, например, шорты-бермуды из хлопка и базовую белую льняную рубашку.

Классические элементы сделают гардероб полноценным, добавила Шерипова. Стильные пиджаки, элегантные брюки, уютные свитера, твидовые жакеты, атласные топы и пальто-халаты хорошо подойдут под стиль «тихой роскоши».

Однако если вы стремитесь к «тихой роскоши», то логомания вам просто не подойдет. Подлинно состоятельные люди не нуждаются в похвалах за бренды — это не повод для самоуважения. Истинная роскошь выражается скорее в утонченном вкусе и глубоком понимании стиля, — заключила эксперт.

Ранее стилист Ольга Симонова рассказала, чтобы подчеркнуть фигуру, людям невысокого роста стоит подбирать джинсы, юбки и брюки с высокой или средней посадкой. Эксперт подчеркнула, что низкая посадка исказит пропорции и сделает ноги визуально короткими.