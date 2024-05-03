Стилист дала советы по подбору одежды людям невысокого роста Стилист Симонова: при низком росте лучше выбирать джинсы с высокой посадкой

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Чтобы подчеркнуть фигуру, людям невысокого роста стоит подбирать джинсы, юбки и брюки с высокой или средней посадкой, посоветовала стилист Ольга Симонова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что низкая посадка исказит пропорции и сделает ноги визуально короткими.

Замечательно в этом плане подойдут модели джинсов, брюк и юбок с высокой посадкой. Хотя средняя тоже будет смотреться неплохо. А вот низкая исказит пропорции: сделает ноги визуально более короткими и усилит ощущение, что человек невысокий, — пояснила стилист.

Также визуально вытянуть силуэт можно при помощи цветовой вертикали. Например, использовать одежду близких цветов, которые не разделят фигуру. Как уточнила Симонова, цвета не должны противоречить друг другу. При этом лучше отказаться от сочетания темно-синего и светло-голубого в одном образе: эти оттенки сделают фигуру более широкой. Кроме того, рекомендуется обнажать так называемые «точки красоты». Например, оставлять открытыми щиколотки или ключицы. Это придаст образу легкость и воздушность.

Стилист Мария Абабкова ранее рассказала, что застегнутые кардиганы, пиджаки и контрастные сочетания визуально полнят. По ее словам, при создании образа также не рекомендуется обтягивать проблемные зоны тела.