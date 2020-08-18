Стас Михайлов отметил день рождения младшей дочери на яхте

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Российский музыкант Стас Михайлов решил с размахом отметить одиннадцатый день рождения дочери Иванны. Для этого звёздный отец арендовал яхту.

По данным Teleprogramma.pro, артист повёз всю свою семью в Италию, где они сейчас отдыхают. При этом звезда шансона и его близкие тщательно скрывают этот факт. Однако внимательные поклонники заметили, что с судна открывается вид на средиземноморские пейзажи.

Супруга певца трогательно поздравила дочь с её маленьким праздником. Женщина отметила, что Иванка отличается мудростью, которая не свойственна детям.

Первая супруга подарила исполнителю сына Никиту и дочь Дарью. В нынешнем браке у звезды появилось ещё двое дочерей (Иванна и Мария). Кроме того, Михайлов помогает своей жене Инне в воспитании её детей от предыдущего союза (Андрей и Ева).

Как ранее писал NEWS.ru, Стас Михайлов прокомментировал штраф в 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce. По последним данным, на автомобиль музыканта наложен запрет на регистрационные действия.