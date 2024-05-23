Фигуристка Камила Валиева решила стать певицей Фигуристка Валиева: музыкальный трек находится на стадии разработки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева решила стать певицей, пишет KP.RU. Спортсменка рассказала в беседе с изданием, что ее музыкальный трек находится на стадии разработки. Кроме того, после школы она планирует не только выпустить песню, но и поступить в университет.

Да, у меня Последний звонок. Сейчас экзамены будут, потом в университет пойду, все как у людей. Но на кого учиться — пока думаю, — поделилась спортсменка.

Валиева отметила, что сначала нужно сдать экзамены, потом отметить выпускной, на который она надеется успеть. Только после этого можно будет думать, на кого поступать в университет.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что дисквалифицированная российская фигуристка Камила Валиева может принимать участие в коммерческих шоу. Она отметила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не распространяет действия своих правил на такие мероприятия. Юрист также выразила надежду, что команда Валиевой внимательно ознакомились со всеми правилами и понимает возможные риски.

До этого Анна Анцелиович рассказала, что Камила Валиева не может выступать за любую другую национальную команду. По ее словам, смена спортивного гражданства никак не поможет решить вопрос с отстранением.