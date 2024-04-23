Оценены шансы на переход дисквалифицированной Валиевой в другую сборную Юрист Анцелиович: дисквалифицированная Валиева не может перейти в другую сборную

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Камилла Валиева

Дисквалифицированная за употребление допинга российская фигуристка Камилла Валиева не может выступать за любую другую национальную команду, рассказала NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. По ее словам, смена спортивного гражданство никак не поможет решить вопрос с отстранением.

Нарушивший допинговые правила спортсмен и дисквалифицированный в одном виде спорта в одной стране не может выступать в каких-либо видах спорта и странах, которые присоединились к Всемирного антидопинговому кодексу. Поэтому переход в сборную Китая по фигурному катанию никак не решит вопрос. Соответственно, Валиева не может выступать до окончания срока своей дисквалификации. Она может выступать только в тех мероприятиях, которые проводятся не под эгидой подписавшейся страны кодекса WADA, — сказала Анцелиович.

Ранее юрист рассказала, что дело Валиевой закрыто, на него сейчас ничего не может повлиять. Она отметила, что скандальная ситуация с допингом у китайских пловцов не может служить прецедентом.

Спортивный арбитражный суд 29 января удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании для Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения начался с 25 декабря 2021 года.