Стало известно, как оправдание китайских пловцов повлияет на дело Валиевой Юрист Анцелиович: случай с допингом у китайских пловцов не повлияет на Валиеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Камилла Валиева

Дело российской фигуристки Камиллы Валиевой закрыто, на него сейчас ничего не может повлиять, заявила NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. Она отметила, что скандальная ситуация с допингом у пловцов из Китая не может служить прецедентом. В то же время юрист напомнила, что Верховный суд Швейцарии рассматривает вопрос о наличии процессуальных отступлений в деле Валиевой.

Дело Валиевой закрыто. На него сейчас ничего не может повлиять. Единственное, сейчас Верховный суд Швейцарии рассматривает вопрос о наличии процессуальных отступлений при принятии решения и возможности отмены по процессуальным основаниям. Но рассмотрение дела по существу завершилось, если только Верховный суд Швейцарии не примет решение отправить на новое рассмотрение в CAS (Спортивный арбитражный суд- Прим. NEWS.ru), однако этого надо дождаться. Пока это не может служить прецедентом, — считает Анцелиович.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. В их организмах обнаружилось наличие запрещенного триметазидина. В CHINADA заявили, что попадание вещества в организм было непреднамеренным. Вероятно, инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания, допустили в агентстве. WADA не стало наказывать китайских спортсменов.

CAS 29 января удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании для Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения начался с 25 декабря 2021 года.