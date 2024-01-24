Стало известно о необратимой болезни у актрисы Федосеевой-Шукшиной Mash: Федосеева-Шукшина почти не может ходить из-за боли в коленях

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидия Федосеева-Шукшина

Telegram-канал Mash сообщил, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях. По информации канала, который ссылается на прогнозы врачей, состояние артистки будет ухудшаться, поскольку болезнь является необратимой.

Как пишет Mash, у Федосеевой-Шукшиной деформировались коленные суставы, болезнь привела к тому, что ее ноги стали сгибаться не больше чем на 90 градусов. Кроме того, Mash пишет, что рентгенография зафиксировала наличие остеопороза обоих коленных суставов второй степени.

Канал утверждает, что артистке предстоит обезболивающая терапия и домашнее лечение, в случае ухудшения состояния ее госпитализируют. Mash уточняет, что болезнь развилась у Федосеевой-Шукшиной после инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию, что угрожает инсультом головного мозга. Женщина обратилась к врачам из-за жалоб на сердце. Канал уточнил, что в настоящий момент Лужина проходит амбулаторное лечение, принимает необходимые препараты и соблюдает диету.

До этого Mash писал, что предприниматель Роман Абрамович тайно посетил одну из московских клиник. В публикации говорилось, что предприниматель попросил о помощи под псевдонимом, лицо прикрывал шарфом и солнцезащитными очками. По информации канала, Абрамович посетил кардиолога.