Стало известно о новом долге Лерчек перед налоговой SHOT: Лерчек должна ФНС еще 12 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валерия Чекалина

Telegram-канал SHOT сообщает, что налоговая служба начислила новый долг блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). Как уточнил канал, ей нужно заплатить ФНС еще 12 млн рублей.

Согласно данным SHOT, налоговая служба продолжает проверку и начисляет новые долги Лерчек. По версии источника, в мае блогеру уже назначали 20 млн, тогда она их выплатила. Но теперь, как уточняет канал, ей дополнительно начислили 12 млн рублей.

Накануне Чекалина заявила, что причиной развода с супругом Артемом стали трудности, которые они не смогли пройти вместе. Так девушка ответила на вопрос подписчика на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги рассталась после 11 лет брака, у них трое детей. Она также посоветовала подписчикам работать над отношениями каждый день.

Также недавно Лерчек призналась, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва. Она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания, поэтому решила придерживаться образа замужней женщины.

Ранее стало известно, что Лерчек перед разводом передала мужу Артему всю свою долю в компании «Би Фит» по производству косметики Letique. По данным канала, ежегодный доход этой фирмы составляет 1 млрд рублей.