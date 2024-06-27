Блогер Лерчек впервые назвала причину развода с мужем Блогер Лерчек назвала трудности причиной развода с супругом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что причиной развода с супругом Артемом стали трудности, которые они не смогли пройти вместе. Так девушка ответила на вопрос подписчика на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги рассталась после 11 лет брака, у них трое детей.

Так получилось... Не смогли пройти трудности, но мы расстались с полным уважением друг к другу. Это все, что я могу сказать, — написала девушка.

Она также посоветовала подписчикам работать над отношениями каждый день.

В конце февраля 2024 года Лерчек рассказала, что после судов и истории с долгами перед Федеральной налоговой службой в ее отношениях с супругом наступил сложный период. В марте пара подала документы на развод. Официально Чекалиных развели в середине июня.

Ранее стало известно, что Лерчек перед разводом передала мужу Артему всю свою долю в компании «Би Фит» по производству косметики Letique. По данным канала, ежегодный доход этой фирмы составляет 1 млрд рублей.

Недавно Лерчек призналась, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва. Она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания, поэтому решила придерживаться образа замужней женщины.