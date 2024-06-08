Стало известно, как Лерчек поделила косметическую компанию с мужем Mash: Лерчек отдала супругу свою долю в Letique перед разводом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Telegram-канал Mash сообщает, что блогер Лерчек (Валерия Чекалина) перед разводом передала мужу Артему всю свою долю в компании «Би Фит» по производству косметики Letique. По данным канала, ежегодный доход этой фирмы составляет 1 млрд рублей.

Как указал источник, ранее Лерчек владела 75% бренда Letique, который выпускал кремы, гели, скрабы, парфюмированные масла и аксессуары для ванной, а оставшиеся 25% принадлежали доверенному лицу. По информации Mash, потом Лерчек отдала половину своей доли Артему, у каждого стало по 37,5%.

В марте Лерчек подала на развод с супругом. Канал указывает, что во время бракоразводного процесса она получила несколько исков. Первый — от логистической компании «Темполайн Логистика», которая доставляла продукцию Letique. Суд обязал Лерчек выплатить перевозчику 22,5 млн рублей, а второй иск подал сам Артем, потребовав взыскать с Лерчек 1,2 млрд рублей, 60 тысяч на госпошлину и Bentley Continental GT стоимостью 29 млн. Как предположил источник, Лерчек передала долю в компании Артему, чтобы рассчитаться по его иску.

Ранее Лерчек на полях Петербургского международного экономического форума рассказала, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва с супругом. В комментарии NEWS.ru она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания.