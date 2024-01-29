Стало известно, куда уехал Галкин после выдворения из Индонезии Галкин опубликовал видео из Австралии после выдворения из Индонезии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Шоумен и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отправился в Австралию после того, как власти Индонезии не пустили его на Бали, об этом свидетельствует публикация в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артиста. Несколько дней назад Галкина выдворили из страны по прилете на индонезийский остров, он планировал дать выступление на Бали.

Я уже в Австралии, — написал Галкин, сопроводив публикацию соответствующим видео.

Ранее Галкина не пустили на Бали. У него было запланировано мероприятие на острове 27 января. Он прибыл в Индонезию из австрийской Вены, имея при себе необходимые документы, в том числе гастрольную визу. Концерт должен был состояться в торговом центре Bali Mall Galeria, однако по прибытии артиста выдворили из страны без объяснения причин.

Позднее Галкин опубликовал пост, в котором изложил свою версию событий. По его словам, офицеры на границе в вежливой форме отказали ему во въезде, ссылаясь на письмо правительства РФ. Он заявил, что случившееся не связано с позицией властей Индонезии, так как они только удовлетворили российскую просьбу, не вникая в частности.

Кроме того, у него также возникли проблемы с концертами в Таиланде. Галкин заявил, что там на владельцев площадок надавили представители российского консульства.