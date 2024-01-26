Пугачева и Галкин: последние новости 26 января, где сейчас, слухи, критика

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву вспомнили выпускники «Фабрики звезд», а юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обсмеял поп-короля Филиппа Киркорова. Где сейчас звездная чета, какие последние новости о звездной паре?

Как Пугачева мешала Прохору Шаляпину

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что Пугачева помешала его участию в «Фабрике звезд-5». По его словам, именно Примадонна не дала ему взойти на сцену, боясь конкуренции. Артист уверен, что ему также помешала громкая фамилия.

«Шаляпин — претензия. Пугачева хочет быть все время номер один... Все-таки понимаем, что Шаляпин — еще на века, а Пугачева уже все. Она себя дискредитировала», — заявил Шаляпин в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

За что Лужину возненавидели поклонники Пугачевой

84-летняя народная артистка РСФСР Лариса Лужина пожаловалась, что после того, как открыто раскритиковала Примадонну, на нее обрушилась волна негатива. По словам актрисы, ее буквально возненавидели фанаты Пугачевой.

«Говорят: „Зачем вы оскорбили Аллу Борисовну? Почему назвали её быдлом?“ Есть люди, кто помягче, они вежливо просят: „Не называйте так больше, пожалуйста, нашего кумира. Мы очень любим Аллу Борисовну“. А я не называла Пугачеву быдлом, я просто сказала: раз она считает нас холопами, значит, она и сама холопка», — пожаловалась Лужина в интервью aif.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Лариса Лужина

Почему Пугачева назвала Караулову наглой

Российская певица Юлианна Караулова призналась, что Примадонна назвала ее наглой. По ее словам, это произошло во время первого отчетного концерта «Фабрики звезд-5», когда восходящая вокалистка сильно нервничала и поэтому частично забыла, как себя вела.

«Когда у нас был разбор первого отчетного концерта, Пугачева сказала: „Ну ты такая наглая!“. Но в итоге она сказала: „Молодец, так и надо себя вести“. А я просто не помнила, что делала», — рассказала певица в шоу «„Фабрика“ с Яной Чуриковой»..

Караулова также вспомнила, как Пугачева сказала «Заметно!», когда певица призналась, что поступила в Институт современного искусства.

За что Галкин высмеял Киркорова

Юморист на выступлении в Вене исполнил песню об оправданиях певца Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Галкин перепел одну из композиций исполнителя, переделав слова на манер его извинений.

Шоумен под аккомпанемент песни «Я и не знал» сравнил музыканта с Буратино, чей ключик открыл не ту дверь, отметил Regnum. Кроме того, Галкин назвал Киркорова голым королем. Юморист также предположил, что артист шел не на вечеринку, а за колой.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Звездная пара второй месяц не раскрывает свое местоположение. В декабре супруги ездили в Израиль, где посетили день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались переехать в Лондон, однако, как сообщил ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин отправятся на ПМЖ в Соедиенные Штаты.

По информации KP.RU, у Примадонны есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. За кем числится другая жилплощадь, неизвестно.

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