Стало известно, как Спирс пошатнула психику Тимберлейка Daily Mail: скандал с Бритни Спирс усугубил алкоголизм Джастина Тимберлейка

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк, которого ранее арестовали за вождение в нетрезвом виде, много лет страдает от алкогольной зависимости, сообщает Daily Mail. По данным издания, он давно тайно пытается победить недуг, который в какой-то момент усугубился из-за скандала с Бритни Спирс.

Инсайдер газеты отметил, что за последние несколько месяцев артист добился некоторых успехов на этом поприще, и ему удалось встать на путь исправления. Однако окружение вновь втянуло Тимберлейка в употребление, утверждает издание.

Кроме того, певец значительно увеличил дозы алкоголя на фоне скандала со Спирс. Осенью прошлого года исполнительница опубликовала мемуары «Женщине во мне». В книге она рассказала многое о себе и своих возлюбленных, в том числе о Тимберлейке, которому досталось больше всего. По данным источников, алкоголь помогал артисту справиться с обвинениями со стороны девушки и давлением общественности.

Джастин испытывал стресс из-за драмы с Бритни, которая произошла в конце прошлого года, и некоторые из нас заметили, что он стал пить больше, — заявил инсайдер.

Более того, на Тимберлейка повлияли фанаты, которых стало заметно меньше. Это сказалось на психике артиста негативно. Его свежий альбом не возглавил ни одного чарта, и эта неудача добила исполнителя, утверждается в материале.

17 июня полиция задержала Тимберлейка за пьяное вождение. Инцидент произошел в Хэмптоне — курортном городе США.