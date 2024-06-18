Джастин Тимберлейк попался за вождением в нетрезвом виде ABC News: Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Тимберлейк

Полиция арестовала певца Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде, информирует ABC News. По данным телеканала, инцидент произошел в Хэмптоне — курортном городе США. Стражи порядка задержали звезду 17 июня.

Арест произошел в понедельник вечером в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк. Во вторник поп-звезда предстанет перед судом, — говорится в сообщении ABC News.

По данным издания у Тимберлейка впереди несколько выступлений. Певец должен провести два концерта в Чикаго в эти выходные и два в Нью-Йорке на следующей неделе.

Друзья экс-возлюбленной Тимберлейка Бритни Спирс ранее рассказали, как певица гонялась за бывшим мужем Сэмом Асгари с топором. Исполнительница повела себя так во время последней ссоры. По словам друзей, после отказа принимать лекарства Спирс стала неуправляемой.

Американская актриса и певица Кэти Перри в начале июня показала поклонникам фото в бикини на балконе гостиницы во Франции. Звезда подняла ногу и не стесняясь позировала перед камерой. Фанаты горячо отреагировали на публикацию в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

39-летняя знаменитость была в оранжевом купальнике и босоножках на шпильках в тон, в руках певица держала банку с напитком. Неизвестно, был ли он алкогольным. Также певица прошлась перед камерой в прозрачном платье.