Кэти Перри предстала перед фанатами с поднятой ногой в бикини Певица Кэти Перри сфотографировалась на балконе отеля в бикини

Фото: Global Look Press

Американская певица и актриса Кэти Перри предстала перед поклонниками в бикини на балконе гостиницы Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Исполнительница на опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимке подняла ногу.

Энергия балкона, которую мы заслужили, — написал один из поклонников в комментариях.

Другой саркастично призвал анонсировать сингл вместо позирования в полуобнаженном виде. Некоторые поклонники певицы поинтересовались, какие бренды носит певица.

39-летняя звезда позировала в оранжевом купальнике и босоножках на шпильках в тон. В руках певицы была банка с напитком. Кэти Перри высоко подняла одну ногу. Также она прошлась перед камерой в прозрачном платье длины миди. Наряд певицы украшали пайетки в виде рыбьей чешуи.

Ранее 34-летняя модель и возлюбленная миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова показала свою фигуру практически сразу после родов. 15 мая гражданская жена бизнесмена родила четвертого ребенка. У модели и миллиардера родился сын. На фото Перминова предстала в купальнике и коротком топе. По ее словам, она набрала семь килограммов. Снимок был опубликован неделю спустя после родов.