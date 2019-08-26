Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в данном амплуа Валерий Сюткин.

Съёмки начнутся 27 августа текущего года. Премьера в эфире запланирована на осень 2019-го.

Константин Шотаевич [Меладзе] филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом, — цитирует ТАСС продюсера «Голоса» Юрия Аксюту.

На участие в конкурсе поступило несколько тысяч заявок, из них 700 претендентов пригласили на закрытые кастинги, и только 120 счастливчиков допустили к «слепым» прослушиваниям.

Ранее News.ru сообщал, что наставниками второго сезона телевизионного шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.

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