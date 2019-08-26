Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин рассказал о скандале в семье, который несколько лет назад разгорелся из-за избранницы среднего сына артистки. По его словам, девушка вынудила Арсения бросить учёбу в музыкальном училище и устроиться на работу. В тот момент юноше было 16 лет.

Родители просили сына вернуться домой, и в какой-то момент это всё-таки произошло. Однако спустя некоторое время Арсений ушёл из дома окончательно и отдалился от семьи. Возраст, казалось бы, оправдывает поступок...