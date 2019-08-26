https://static.news.ru/photo/353ea770-c807-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpgПолина ГагаринаФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в данном амплуа Валерий Сюткин.
Съёмки начнутся 27 августа текущего года. Премьера в эфире запланирована на осень 2019-го.
Константин Шотаевич [Меладзе] филигранно создает отечественную поп-музыку, Сергей Шнуров — это все краски рок-н-ролла, Полина Гагарина — безусловно, наша поп-дива, а Валерий Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом, — цитирует ТАСС продюсера «Голоса» Юрия Аксюту.
На участие в конкурсе поступило несколько тысяч заявок, из них 700 претендентов пригласили на закрытые кастинги, и только 120 счастливчиков допустили к «слепым» прослушиваниям.
Ранее News.ru сообщал, что наставниками второго сезона телевизионного шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.