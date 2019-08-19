https://static.news.ru/photo/5615db92-c25a-11e9-882b-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press

Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона телевизионного шоу «Голос 60+» для исполнителей соответствующего возраста. Ими стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что Валерия и Боярский ещё ни разу не становились наставниками «Голоса», информирует РИА Новости . Пелагея и Лещенко остались на своём посту с первого сезона.

Состав наставников восьмого сезона основного «Голоса» станет известен примерно через неделю, сообщил Первый канал. Съёмки второго сезона «Голос 60+» стартуют в понедельник, 19 августа.

Победительницей прошлого сезона шоу, как ранее писал News.ru, стала 62-летняя жительница Обнинска Лидия Музалёва.