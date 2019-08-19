Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона телевизионного шоу «Голос 60+» для исполнителей соответствующего возраста. Ими стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
В пресс-службе телеканала подчеркнули, что Валерия и Боярский ещё ни разу не становились наставниками «Голоса», информирует
Состав наставников восьмого сезона основного «Голоса» станет известен примерно через неделю, сообщил Первый канал. Съёмки второго сезона «Голос 60+» стартуют в понедельник, 19 августа.
Победительницей прошлого сезона шоу, как ранее писал News.ru, стала 62-летняя жительница Обнинска Лидия Музалёва.