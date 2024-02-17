Стала известна судьба уголовного дела певицы «Стрелок» против Волочковой Mash: полиция не стала возбуждать дело по обвинению Волочковой в клевете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Telegram-канал Mash сообщил, что полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении балерины Анастасии Волочковой. По его информации, иск подала экс-солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская, которая обвинила знаменитость в клевете.

Канал уточнил, что, согласно заявлению певицы, Волочкова назвала ее мошенницей в разговоре с журналистом. В публикации говорится, что балерина не привела никаких доказательств своим словам, поэтому Любомская решила обратиться в суд. По данным канала, певица считает, что Волочкова опорочила ее честь.

Mash уточнил, что в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. По данным канала, теперь экс-солистка «Стрелок» будет обращаться в прокуратуру. В публикации сообщается, что если вина Волочковой будет доказана, то ей может грозить до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с балерины 40 тысяч рублей по делу об оскорблениях в адрес бывшей солистки группы «Стрелки». Артистка также должна компенсировать певице затраты на адвоката. Любомская, которая проживает по соседству с Волочковой в элитном поселке Новахово, написала на нее заявление в 2022 году.