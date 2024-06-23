Стала известна реакция матери на «посмертное выступление» Жанны Фриске Наталья Фриске: мама заплакала на «выступлении» Жанны на МУЗ-ТВ

Фото: Legion-Media

Жанна Фриске

Мама певицы Жанны Фриске Ольга Копылова не смогла сдержать слез, увидев на премии МУЗ-ТВ «посмертное выступление» дочери, рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сестра артистки Наталья. По ее словам, она была более эмоционально подготовлена к номеру, чем ее мать, так как посещала репетиции.

[Мама] плакала. Я была более подготовлена, я выплакалась на репетиции... Было, конечно, морально это очень тяжело, — написала Наталья.

На премии музыкального канала Жанне Фриске была посмертно вручена награда «Легенда российской популярной музыки». Память почтили нынешние и бывшие солистки группы «Блестящие» и сестра Жанны Наталья. После исполнения хита «А на море белый песок» на большом экране появилось изображение покойной, созданное искусственным интеллектом.

Владимир Фриске признался, что «оживление» дочери привело его в шоковое состояние. По словам мужчины, в тот момент он даже стал задыхаться. Однако после Владимир пришел к выводу, что организаторы поступили правильно, реализовав задумку с «возвращением» певицы на экран.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что Жанна Фриске обрела популярность благодаря необычным внешности и голосу. По его словам, похожих на Фриске звезд можно было увидеть только на обложках журналов. Он отметил, что выдающейся чертой артистки стал ее сценический образ.