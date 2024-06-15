Музкритик назвал главную причину популярности Фриске Музкритик Бабичев: Фриске стала звездой благодаря необычной внешности

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Жанна Фриске

Российская певица Жанна Фриске обрела популярность благодаря необычным внешности и голосу, таким мнением поделился с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, похожих на Фриске звезд можно было увидеть только на обложках журналов. Он отметил, что выдающейся чертой артистки стал ее сценический образ.

Необычные внешность и голос. <...> С момента появления в составе «Блестящих» ее заприметили именно благодаря нестандартной внешности, образу на западный манер. Обычно таких красоток мы видели на обложках журналов, — сказал Бабичев.

При этом критик подчеркивает, что Фриске не в полную меру реализовала свой потенциал в сольной карьере. Он убежден, что исполнительница «Малинок» обладала куда большими возможностями.

После ухода из проекта, все десятилетие, которое ей довелось поработать сольно, она не полностью себя реализовала. По-моему, у нее один альбом в дискографии и успешные синглы, но потенциал намного больше, — резюмировал музыкальный эксперт.

Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы. Певица прожила с агрессивной опухолью мозга два года. Несмотря на то что экс-солистка «Блестящих» долго болела, она не оставила завещания.

Ранее отец певицы Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки» на премии Муз-ТВ. Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.