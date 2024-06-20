Отец Фриске не может прийти в себя после «оживления» дочки на Премии Муз-ТВ Отец Фриске: я стал задыхаться, когда увидел покойную дочь на Премии Муз-ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Фриске

Владимир Фриске до сих пор не может прийти в себя после «оживления» Жанны и на церемонии вручения «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение». Он также поговорил о неожиданном «сюрпризе» с продюсером группы «Блестящие» Андреем Шлыковым, пишет Woman.ru.

Певице была посмертно вручена награда «Легенда российской популярной музыки». Память почтили нынешние и бывшие солистки группы «Блестящие» и сестра Жанны Наталья. После исполнения хита «А на море белый песок» на большом экране появилось изображение покойной, созданное искусственным интеллектом.

Сначала шоковое состояние. С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки. Потом отошел. Сначала такие смешанные были эмоции, теперь уже рад, конечно, что так сделали, – признался Владимир Фриске.

Обдумав все, он признался, что ему принято, однако все же связался с Андреем Шлыковым.

Говорю: «Что ж ты не сказал? «А он отвечает: «Хотели сделать сюрприз». А от таких сюрпризов можно и кондратий хватить, — заключил отец артистки.

Ранее Наталья Фриске призналась, что ей волнительно выступать на сцене спустя столько лет. Тем не менее артистка отметила, что согласилась на это предложение сразу.