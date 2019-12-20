https://static.news.ru/photo/94fb8b80-2336-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: voice1tv/facebook.com

Продюсеры реалити-шоу «Голос» рассказали, как теперь будут подсчитываться голоса при выборе победителей в конкурсе.

Прямые эфиры восьмого сезона проекта начинаются на Первом канале, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиакомпании.

Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона, — говорится в сообщении.

В четвертьфинал пройдут по три исполнителя в каждой из команд. Наставники после распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов. Баллы будут суммированы с голосами зрителей, и из каждой команды выйдет два вокалиста, и в полуфинале между ними будут распределены 60% и 40% голосов. После этого, очки сложат с результатами голосования аудитории.

Одного из них зрители назовут в итоге лучшим голосом страны. Зрительское голосование проводится по схеме «1 этап — 1 голос», которая применялась в финале второго сезона проекта «Голос 60+». Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели, — сообщается в пресс-релизе.

Победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода. За неё проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя боролись ещё двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея. Позже Алсу обвинили в накрутке голосов за её дочь.

Как писал NEWS.ru, новый сезон музыкального реалити-шоу начнётся 20 декабря в 21:30 по московскому времени.