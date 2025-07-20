ST раскрыл подробности конфликта с Джиганом и Оксаной Самойловой ST заявил, что его слова о Джигане и Оксане Самойловой были вырваны из контекста

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) в ходе общения с журналистами на VK Fest заявил, что его слова об исполнителе Джигане (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруге Оксане Самойловой, сказанные в первом выпуске реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», были вырваны из контекста. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, он и его супруга Ассоль Васильева не считают пару разочарованием: речь шла о том, что у его семьи изменились с ними отношения.

Слушайте, это было вырвано из контекста. Аня (Анна Хилькевич, актриса и участница шоу «Большой куш. Бангкок». — NEWS.ru) спросила, кого бы вы назвали разочарованием, мы сказали, что разочарованием мы никого назвать не можем, потому что мы особых надежд не питаем. Но есть люди, с кем просто у нас изменились отношения, — сказал он.

ST отметил, что по-прежнему с большим уважением относится к Джигану и его супруге, но участие пары в шоу показало их с новой стороны. По словам рэпера, после проекта он понял, что это не те люди, которых он стал бы приглашать на новоселье.

Вот так. Просто [дело в] ведении игры. Мы люди, которые играют по-разному, — заключил артист.

В первом выпуске шоу «Большой куш. Бангкок», премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 6 июля, ST и его жена Ассоль Васильева раскритиковали Джигана и Оксану Самойлову. Артист признался, что после шоу не может «даже теперь с ними общаться». По его словам, они делали все чужими руками, искали шестерок.

Васильева добавила, что пара с самого начала не скрывала своих намерений, сказав, что им «нужны пешки». По ее словам, когда она и ее муж нуждались в поддержке команды, та просто промолчала.

Ранее ST анонсировал совместную песню с певцом Михаилом Шуфутинским. По словам артиста, премьера композиции состоится на его большом концерте в августе.