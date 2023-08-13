Том Хэнкс помог актеру избавиться от проблем с психикой после роли Элвиса Актер Том Хэнс помог Остину Батлеру избежать проблем с психикой, предложив роль

Фото: Kyusung Gong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Остин Батлер

Американский актер Остин Батлер рассказал, что Том Хэнкс помог ему избежать проблем с психикой после роли в биографической драме «Элвис». По его словам, которые приводит Deadline, Хэнкс порекомендовал переключиться на другую работу и предупредил, что если просто «спрыгнуть с поезда», ситуация усугубится.

Батлер отметил, что во время работы над лентой сильно вжился в роль легендарного музыканта Элвиса Пресли. Это даже начало сказываться на психическом состоянии актера.

Он сказал: «Ты так глубоко погрузился в роль Элвиса, что для твоего психического здоровья было бы разумно сразу заняться чем-нибудь другим. Если просто спрыгнуть с поезда, у тебя может случиться эмоциональный срыв», — вспомнил разговор Батлер.

Тогда Хэнкс предложил ему роль в собственном проекте — телесериале «Властелины воздуха». Он рассказывает историю 100-й бомбардировочной группы ВВС США, которая действовала в годы Второй мировой войны. Батлеру в сериале досталась роль майора Гейла Кливена.

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