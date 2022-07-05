Сотрудники МЧС спасли заслуженную артистку России Ларису Гаврилину

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Сотрудники МЧС спасли заслуженную артистку России Ларису Гаврилину, они проникли в квартиру и затем передали женщину врачам, сообщает «360». Предположительно, у Гаврилиной диагностировали инсульт и пневмонию, рассказал журналистам источник.

Она лежала на полу, её подняли и осмотрели. Но она отказывалась ехать в больницу, — сказал собеседник.

Лариса Гаврилина — известная российская певица, доцент кафедры вокала МГГУ имени М. А. Шолохова.

В мае в санкт-петербургском Доме ветеранов сцены имени М. Г. Савиной на 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Мазаева. Мазаева известна российскому зрителю по фильмам «Небо Москвы» и «Вам и не снилось».

По словам директора учреждения Натальи Чибирёвой, актриса до конца жизни сохраняла ясность ума и участвовала в общественной деятельности. Например, она стала первой жительницей Санкт-Петербурга в своей возрастной категории, сделавшей вакцину от коронавируса.

В свою очередь врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов отметил двукратное увеличение количества инфарктов и инсультов в жару в Московской области. Риски выросли, потому что из-за избыточного потоотделения кровь становится густой, объяснил он.