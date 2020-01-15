Аделина Сотникова в шоу «Лебединое озеро» Аделина Сотникова в шоу «Лебединое озеро» Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко к следующему Новому году подготовит сказку-балет «Снегурочка». Главная роль в этом ледовом шоу досталась 23-летней олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой.

Об этом супруга фигуриста, музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала на своей странице в Instagram.

Это будет грандиозно! То, что мы задумали, перевернёт представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах! — говорится в её сообщении.

Рудковская добавила, что когда она значительно позже назовёт имя ещё одной звезды шоу, это станет сенсацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мы продолжаем работать без выходных и проходных! Долго мучались, что же для Вас сделать в следующем новогоднем сезоне и в итоге поняла , что в отсутствии снега в Москве и в Санкт-Петербурге я скучала по новогодней сказке со снегом! Мы сделали для Вас самые волшебные бренды мира : Снежный Король ( Королева ) , Щелкунчик , Лебединое озеро и Золушка с балетом. И вот я представляю нашу следующую ледовую сказку на льду с балетом - «СНЕГУРОЧКА» ! Впервые мы будем делать русскую сказку ! Я мечтала об этом , и вот мы с Сергеем Филиным @sergeyfilin_official и с Женей @plushenkoofficial идём к нашей мечте ! Это будет грандиозно ! То что мы задумали -перевернёт представление о ледовых шоу , форматах и прочих устоявшихся стереотипах ! И я представляю Вам первую главную Героиню - Снегурочку - Олимпийскую Чемпионку - Аделину Сотникову @adelina_sotnikova14 ! А вот 2 главная героиня станет сенсацией и мы её объявим гораздо позже !!! Следите за новостями #снегурочкаплющенко @yaninacouture , @hobopeeba

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной скандал зарождается из-за выводов супруги Евгения Плющенко, которая решила: Илья Авербух очень мало платит участникам своего шоу. Рудковская съехидничала, что «Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД», на что Авербух отметил, что жена призёра Олимпийских игр понятия не имеет, что происходит в фигурном катании.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях