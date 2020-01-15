https://static.news.ru/photo/b2344c26-37e7-11ea-acb3-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова в шоу «Лебединое озеро» Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко к следующему Новому году подготовит сказку-балет «Снегурочка». Главная роль в этом ледовом шоу досталась 23-летней олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой.

Об этом супруга фигуриста, музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала на своей странице в Instagram.

Это будет грандиозно! То, что мы задумали, перевернёт представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах! — говорится в её сообщении.

Рудковская добавила, что когда она значительно позже назовёт имя ещё одной звезды шоу, это станет сенсацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очередной скандал зарождается из-за выводов супруги Евгения Плющенко, которая решила: Илья Авербух очень мало платит участникам своего шоу. Рудковская съехидничала, что «Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД», на что Авербух отметил, что жена призёра Олимпийских игр понятия не имеет, что происходит в фигурном катании.