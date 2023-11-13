Составлен список российских знаменитостей, умерших от инфаркта

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Рэпер Кирилл Толмацкий

У журналиста Отара Кушанашвили вчера, 12 ноября, случился сердечный приступ в ресторане в центре Москвы. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, телеведущий был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Кого из знаменитостей не смогли спасти в подобных случаях, кто из них умер от инфаркта?

Что известно о состоянии Отара Кушанашвили

По данным СМИ, у Отара Кушанашвили 12 ноября случился инфаркт. Источники сообщали, что шоумена поместили в реанимацию, врачи сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализ. Угрозы здоровью уже нет, но телеведущий остался на ночь в больнице.

В его личном Telegram-канале говорилось, что состояние журналиста стабилизировалось. При этом предполагаемые диагнозы представители журналиста ни подтверждать, ни опровергать не стали.

Сегодня Кушанашвили вышел на связь, записав видеообращение. Он заявил, что «здоров и только начинает жить». Также шоумен призвал не распространять о нем неподтвержденные данные и пообещал пережить недругов.

Супруга телеведущего спустя время тоже сообщила, что его состояние оценивается как стабильное.

Кто из знаменитостей умер от инфаркта

В ночь на 23 июня 2023 года экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов в возрасте 48 лет скончался от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт). За несколько дней до этого музыкант жаловался на боли в груди после концерта в Подольске.

11 января 2022 года ушел из жизни журналист Михаил Зеленский. У 46-летнего телеведущего случился инфаркт во время отпуска в Доминиканской Республике.

Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер на гастролях в Ижевске 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Первоначально утверждалось, что артист находился под воздействием запрещенных веществ, но судмедэксперты назвали причиной смерти кардиомиопатию. Из-за плотного гастрольного графика музыкант долгое время не обращал на нее внимания. Патология привела к острой сердечной недостаточности.

Заслуженный артист России Владислав Галкин умер 25 февраля 2010 года на 39-м году жизни. Его сердце остановилась из-за злоупотребления алкоголем.

Изначально звезда «Дальнобойщиков» попал в больницу в связи с обострившимся воспалением поджелудочной железы. После выписки актер был найден мертвым в съемной квартире в Москве. Экспертиза показала, что Галкин умер от острой сердечной недостаточности.

16 декабря 2009 года ушел из жизни спортсмен и телеведущий Владимир Турчинский. Ему было 46 лет. За несколько часов до смерти он принял участие в съемках программы «Добрый вечер, Москва!» и успел доехать до дома. Спустя время Турчинский почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер.

Примерно за три недели до смерти телеведущий обращался в военно-морской госпиталь с жалобами на боли в груди. Врачи диагностировали предынфарктное состояние.

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