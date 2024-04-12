Сосо Павлиашвили раскрыл, что больше всего ценит в женщинах Павлиашвили назвал уважение к себе самой ценной чертой любой женщины

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Сосо Павлиашвили

Певец и композитор Сосо Павлиашвили больше всего ценит в женщинах их уважение к себе, к семье и к окружающим, все остальное уже является второстепенным, об этом музыкальный деятель рассказал на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук». Он убежден, что женщину нужно всегда носить на руках, а не «сажать на голову», передает корреспондент NEWS.ru.

Уважение к себе, уважение к тебе и уважение к своей семье, большой семье. Это есть огромное счастье. А дальше можно все что хочешь: чем ты занимаешься и т. д., — ответил Павлиашвили на вопрос корреспондента.

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