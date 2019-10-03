https://static.news.ru/photo/97affa14-e5ce-11e9-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в разговоре с журналистами высказывание певицы Аллы Пугачёвой относительно извинений Димы Билана перед жителями Самары за «пьяный» концерт.

Он сказал, что Примадонне следовало бы «держать язык за зубами».

По словам Соседова, Пугачёва обязана демонстрировать пример отношения к зрителю, за счёт которого артисты и «ведут роскошную жизнь».

— Алле Борисовне я бы посоветовал держать язык за зубами, она должна показывать пример отношения к зрителю. Артисты должны помнить, что живут только за счёт зрителя, должны быть благодарны за ту роскошную жизнь, которую они ведут благодаря зрителю. Без зрителя они никто и ничто. Я не знаю зрителя, который ждёт артиста с перекошенным ртом или в неприглядном виде — зритель хочет качественного концерта, — приводит слова Соседова «Вечерняя Москва».

Критик подчеркнул, что мероприятие должно быть качественным вне зависимости от того, что это — спорт, эстрада или опера. По мнению критика, лишних извинений не бывает.

Как ранее писал News.ru, певица Алла Пугачёва прокомментировала публикацию Димы Биланы, в которой он в очередной раз извинялся перед жителями Самары за «пьяный концерт».

Она сказала, что «уничижение паче гордыни» и призвала больше не говорить об этом.