Соседов рассказал о гонораре Бузовой за белорусский «X-фактор»

Гонорары участников белорусской версии талант-шоу «X-фактор» «вовсе не заоблачные», в том числе и у российской певицы Ольги Бузовой, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он также назвал фейком прежнюю информацию о её вознаграждении за съёмки в программе. В СМИ называлась сумма около $0,5 млн (36,7 млн рублей).

И вообще, как правило, известные люди соглашаются участвовать в подобных шоу не столько ради денег, сколько ради престижа, поскольку «Х-фактор» — шоу, популярное во всём мире. Говорю вам это абсолютно откровенно, — подчеркнул журналист.

Публицист отметил, что Бузова — очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек, и назвал её «в какой-то степени русским вариантом Мадонны» — звезды американской и мировой сцены. Сейчас Бузова и Соседов участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.