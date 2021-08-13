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Соседов рассказал о гонораре Бузовой за белорусский «X-фактор»

14:48, 14 августа 2021
Соседов рассказал о гонораре Бузовой за белорусский «X-фактор» Музыкальный критик Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Гонорары участников белорусской версии талант-шоу «X-фактор» «вовсе не заоблачные», в том числе и у российской певицы Ольги Бузовой, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он также назвал фейком прежнюю информацию о её вознаграждении за съёмки в программе. В СМИ называлась сумма около $0,5 млн (36,7 млн рублей).

И вообще, как правило, известные люди соглашаются участвовать в подобных шоу не столько ради денег, сколько ради престижа, поскольку «Х-фактор» — шоу, популярное во всём мире. Говорю вам это абсолютно откровенно, — подчеркнул журналист.

Публицист отметил, что Бузова — очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек, и назвал её «в какой-то степени русским вариантом Мадонны» — звезды американской и мировой сцены. Сейчас Бузова и Соседов участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.

Накануне телеведущая Ксения Собчак раскритиковала новое шоу Ольги Бузовой об отношениях. В принципе, призналась в Telegram журналистка, ничего сверхъестественного от поющей ведущей она и не ожидала. Певица взялась за подкаст «Бузова шоу». Его гостями становятся только мужчины самых нетривиальных профессий, начиная от стриптизёра и заканчивая астрологом. 

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