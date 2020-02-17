Пользователи обсуждают недавнее видео с Ольгой Бузовой, где звезда «Дома-2» предстаёт в странном виде. Она идёт после выступления, едва передвигая ноги и опираясь на двух мужчин.
Некоторые поклонники решили, что Ольга изображает сильную усталость после концерта в Брянске и даже обвинили телеведущую в плохой актёрской игре. Но всё оказалось куда хуже.
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Оказывается, на концерте Бузова решила прыгнуть со сцены в толпу поклонников, надеясь, что те поймают её. Но ловить ведущую никто не стал, она упала на пол, пишут фанаты Ольги в соцсети. По счастливой случайности, всё обошлось синяками.
Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись, — написал администратор странички.
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла удержаться на ногах после концерта в Брянске. Ассистенты под руки вывели девушку со сцены.
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