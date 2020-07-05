Собчак сочинила песню о побоях в монастыре и не смогла попасть в ноты

https://static.news.ru/photo/17724e3e-be62-11ea-9879-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак перепела песню из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», посвятив её своему носу, сломанному в Среднеуральском монастыре. Но в композиции оказалось так много нецензурной брани, а само исполнение вышло настолько фальшиво, что подписчики в пух и прах раскритиковали ведущую.

Свой нос в песне Собчак называет первопричиной несчастий. Припомнила в тексте экс-кандидат в президенты РФ и скандал с крабовой компанией, и своё участие в выборах. Она старательно выводила слова собственного произведения на партию Квазимодо, но так жутко фальшивила, что весь смысл виршей Собчак просто потерялся.

Нос сломан и болит, но мне все мало/ Я его сую куда попало./ Но даже в храме, где со свеч течет елей, мне божьи люди понавешали люлей, — голосила Собчак.

Из-за абсолютного непопадания в ноты и обилия мата пользователи сделали один вывод: слушать «песню» невозможно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что съёмочная группа Ксении Собчак обратилась в правоохранительные органы после нападения на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Там журналистка собирала материал о скандальном схиигумене и COVID-диссиденте Сергии, забаррикадировавшемся в обители после церковного суда.