Собчак рассказала о жалобе на неё в полицию за разврат с Голиковой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала об обращении в полицию жителя Балашихи. Он утверждает, что светская львица занималась ночью у него во дворе развратными действиями с некой Голиковой. По словам Собчак, полиция начала проверку, пишет она в своём Telegram-канале.

Натурально, человек позвонил на 112 ночью в четверг и сообщил, что ему мешают Голикова и Собчак. Потому что устраивают непотребства у него во дворе. И он их видит у себя под окнами и не может из-за их криков заснуть, — рассказала Собчак.

При этом телеведущая добавила, что едва ли это могло произойти, потому что в Балашиху она поедет, только если там её будет ждать огромная сумма денег или сенсационный материал.

Но больше её поразило, что полиция начала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна подала на Собчак заявление в прокуратуру. Бизнесвумен утверждает, что журналистка раскрыла врачебную тайну в ходе их интервью. В ходе передачи были показаны документы с информацией о биоматериале, который был использован для зачатия ребёнка Шамаловых.