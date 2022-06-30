«Снимал в Кремле штаны»: Приходько напомнила о прошлом Потапа и осудила его Анастасия Приходько пристыдила Потапа за ложный патриотизм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Потапенко/Потап

Украинская певица Анастасия Приходько обвинила хип-хоп исполнителя Алексея Потапенко (Потап) в ложном патриотизме. По ее словам, в 2014 году он оскорбил ее за антироссийскую позицию, а в 2022 году сам объявил об отмене концертов в РФ. Приходько считает Потапа непорядочным человеком, о чем рассказала на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена).

Сейчас он говорит моими словами 2014 года, а когда мы с ним пересеклись во Дворце «Украина», он меня оскорбил, за что был послан. Тогда он бегал и настраивал всех против меня и очень некрасиво отзывался в кругах за мои действия против России, и я об этом знаю. А сейчас пытается быть патриотом, забыв о том, как в Кремле снимал штаны, — заявила артистка.

Она подчеркнула, что ей «противно» читать заявления «двуличного» Потапа и извиняться за свои слова она не намерена.

Ранее музыкальный дуэт «Потап и Настя Каменских» официального заявил о том, что никогда не будет выступать на территории России в связи с проведением военной операции на Украине.

Их коллектив покинул территорию Украины после начала военной операции. При этом супружеская пара активно поддерживает свою страну, но до сих пор не возвращается туда. Украинцы возмущены, что их соотечественники выступают только за границей. Недовольство пользователи выразили в социальных сетях звезд.