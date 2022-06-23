Потап и Настя Каменских разочаровали украинцев Украинцы возмущены концертами Потапа и Насти Каменских за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потап и Настя Каменских

Певцы Потап и Настя Каменских покинули территорию Украины после начала специальной военной операции. При этом супружеская пара активно поддерживает свою страну, но до сих пор не возвращается туда. Украинцы возмущены, что их соотечественники выступают только за границей. Недовольство пользователи выразили в социальных сетях звезд.

Потам и Настя на данный момент выступают в разных городах Европы. На своей странице в Сети певица пригласила фанатов на ближайший концерт в Праге, но они такому приглашению рады не были. Соотечественники поинтересовались, что же мешает звездам выступать в Киеве, ведь «даже мамы с детьми уже вернулись».

Как известно, звездная пара поддерживала свою страну с самого начала специальной операции, но даже этому пользователи были не рады и сравнили Потапа с представителем «диванных войск». Также они напомнили, что певец не состоит в Вооруженных силах Украины и в территориальной обороне.

Потап служит диванным войскам, как и все его коллеги по цеху, — написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что «Известия» опубликовали список артистов, журналистов и деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию РФ сроком на 50 лет, всего в список вошел 31 человек. Официального подтверждения от правоохранительных органов России не поступало.