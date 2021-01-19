СМИ: у Началовой после смерти родился сын

https://static.news.ru/photo/bd173da8-5a4e-11eb-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, появился «посмертный» сын. Об этом рассказал портал Super.ru в своём Instagram.

Отмечается, что на опубликованном видео запечатлён ребёнок, якобы принадлежащий звезде и рождённый суррогатной матерью уже после того, как певица умерла. Ребёнку около года, сообщает Пятый канал.

На видео его держит на руках Вячеслав Кудря — судья Нижегородского облсуда, предполагаемый отец мальчика. Сообщается, что он и Началова хотели зачать ребёнка с помощью искусственного оплодотворения, но у них не получилось это сделать до смерти певицы. Оставшиеся биоматериалы Юлии и Кудри были использованы позже. Выносила ребёнка суррогатная мать.

Кроме Кудри на видео присутствуют родители Началовой и её 14-летняя дочь Вера, которые по очереди подходят к ребёнку и целуют его. При этом никаких официальных сведений о сыне певицы от родственников пока не поступало.

Однако директор Началовой Оксана Мостовлюк даже не стала комментировать эту информацию, назвав её бредом.

Я подобного бреда давно не слышала. Это всё неправда, — заявила она телеканалу по телефону.

Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант и певец Юрий Лоза поддержал идею новогоднего «огонька» с показом выступления покойной Юлии Началовой. По его словам, это будет отличный подарок для поклонников певицы к Новому году.