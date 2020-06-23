СМИ: Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»

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Актёр Павел Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, не стал скучать в одиночестве. Он закрутил романсо звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Актёры познакомились во время репетиции спектакля. Между ними сразу же вспыхнула страсть. Коллеги артистов часто видят эту пару вместе. При этом влюблённые не делают никаких заявлений о своём статусе.

Карпович ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса, пишет «MK».

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале супруги заявили, что решили разойтись. Звёзды разъехались больше месяца назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

Ранее Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений. 13 июня Муцениеце записала обращение к Прилучному. В нём она поблагодарила супруга за, что он научил её любить. А 15 июня они получили документы, подтверждающие расторжение брака. Артистка не раз жаловалась на то, что её возлюбленный злоупотребляет алкоголем,, а также поднимает на неё руку.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей, писал NEWS.ru.