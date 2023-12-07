«Скажите это всем 1-го января»: Ольга Бузова назвала тренд года Ольга Бузова назвала мем «Алло-алло, я больше недоступна» трендом этого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова назвала фразу «Алло-алло, я больше недоступна» из своей песни, ставшую мемом, трендом года. За кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» она призвала журналистов и поклонников сказать это всем, кто будет беспокоить их 1 января.

Тренд, который я создала — «Алло-алло, я больше недоступна» — это тоже итог [года], когда твое творчество становится мемом по всей стране и все это говорят. Вот это вот скажите, пожалуйста, 1 января всем абсолютно. У меня будет два дня выходных, надеюсь, удастся чуть-чуть выдохнуть, отоспаться. Хотя это, наверное, не про меня: мне либо отдыхать, либо находиться в таком мегарабочем режиме, — заявила певица.

Ранее артистка призналась, что ее сокровенная мечта — тихий спокойный вечер в объятиях любимого мужчины. Звезда, не сдержав эмоций, заявила, что хочет лишь одного — чтобы ее «взяли на ручки и отвезли домой», а потом напоили вкусным чаем.

Также певица вспомнила, с каким трепетом относилась к своему экс-бойфренду блогеру Даве. По словам артистки, она не обращала внимания на его доходы или особенности внешности, потому что любовь заставляет забыть о таких мелочах.