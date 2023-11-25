«Отвез и напоил»: Бузова откровенно рассказала о сокровенной мечте Бузова заявила, что мечтает о спокойном вечере в объятиях любимого мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сокровенная мечта певицы Ольги Бузовой — тихий спокойный вечер с любимым мужчиной. Звезда, отвечая на вопрос NEWS.ru, призналась, что хочет лишь одного — чтобы ее «взяли на ручки и отвезли домой», а потом напоили вкусным чаем. При этом девушка не сдержала эмоций: ей даже пришлось на мгновение сделать паузу и перевести дыхание из-за подступивших к глазам слез.

Мечтаю, чтобы меня забрал мой мужчина, взял на ручки, отвез домой, напоил меня чаем с медом и имбирем, уложил в кровать <...>. И желательно не приставал <...>, обнял бы меня и сказал: ты лучшая, — поделилась Бузова во время мероприятия в честь собственного концерта в «Известия Hall».

Ранее Бузова сообщила, что ее бывший молодой человек блогер Дава (Давид Манукян) скучает по ней. Так исполнительница отреагировала на участие Давы в вечеринке, во время которой он под аплодисменты присутствующих спел ее хиты «Мало половин» и «Водица». Девушка сдержанно констатировала, что мужчина наконец-то все «осознал». Манукян на это заявил Бузовой, что «лучше поздно, чем никогда».

До этого певица призналась, что считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко самыми красивыми мужчинами в отечественном шоу-бизнесе. Бузова уточнила, что внешняя красота для нее второстепенна.