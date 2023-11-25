«Не важно какой размер»: Бузова рассказала о любви к Даве Бузова призналась, что из-за любви зубы Давы и его размеры не имели значения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова после своего концерта в «Известия Hall» призналась, что находясь в отношениях с блогером Давой (Давид Манукян), не обращала внимания на его зубы, размеры и кошелек, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, когда приходит любовь, перестаешь обращать внимания на свои списки в голове, каким должен быть партнер.

Я не в праве говорить про генетику, потому что не видела его натуральные зубы. Сразу же был красивый рот. Любовь приходит к нам совершенно спонтанно. И все те списки, которые мы пишем себе в голове, какими партнеры должны быть, не работают, когда ты влюбляешься в человека. Поэтому что-то говорить про мой выбор бесполезно. Я свой выбор уважаю. Я любила и была любима. Были периоды, когда я была счастлива. И там уже неважно, какой размер, какие зубы. Деньги для меня вообще не имели значение. Самое главное — любовь, — подчеркнула исполнительница.

Ранее Бузова сообщила, что ее бывший молодой человек блогер Дава (Давид Манукян) скучает по ней. Так исполнительница отреагировала на участие Давы в вечеринке, во время которой он под аплодисменты присутствующих спел ее хиты «Мало половин» и «Водица». Манукян ответил Бузовой, отметив, что «лучше поздно, чем никогда».