Скандал с Хайдаровым, песни для Киркорова: как сейчас живет Ирина Дубцова Ирина Дубцова 6 ноября выступит на международной выставке-форуме «Россия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Дубцова

Певица Ирина Дубцова 6 ноября выступит на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Как сейчас живет исполнительница и почему ее обвиняли в нечестной победе на «Фабрике звезд 4»?

«Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Ее концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком! Положительное настроение и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера», — сообщили организаторы мероприятия.

Что известно о состоянии здоровья Дубцовой

В прошлом году поклонники Ирины Дубцовой забеспокоились, поскольку она почти месяц не выходила на связь в соцсетях. Спустя время артистка призналась, что у нее обнаружили воспалительное заболевание, из-за которого ей пришлось лечь в больницу.

«Сначала я была уверена, что у меня коронавирус или что-то типа того. Потом попала к врачу. Когда появилось время, выяснилось, что воспаление другого характера. Полежала в больнице, вышла, долечиваюсь дома», — сообщала Дубцова.

Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем и показывала видео из больничной палаты. Тогда исполнительница перенесла экстренное хирургическое вмешательство.

В ноябре 2021 года Дубцова ложилась под нож пластического хирурга, чтобы удалить импланты.

«Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня „толстили“. Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели», — рассказывала певица.

Что за скандал случился между Дубцовой и Хайдаровым

В октябре этого года Ирина Дубцова вмешалась в скандал, произошедший между пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и певицей Славой. Она попросила врача исключить ее из «благодарных клиентов».

«Хватит, доктор, меня записывать в „счастливые и довольные“ пациентки на всевозможных интервью. Я не люблю скандалов. Меня замучили журналисты, я их понимаю, тема горячая. Хватит», — написала она в авторском Telegram-канале.

Спустя время исполнительница Любовь Успенская рассказала, что из-за Хайдарова у Дубцовой были проблемы со здоровьем.

«Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает... Ирочка, я с тобой, люблю. Мы все купились на картинку... Все будет хорошо, моя девочка», — раскрыла она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ирина Дубцова

Почему Дубцову обвиняли в нечестной победе на «Фабрике звезд»

Музыкант Антон Зацепин в интервью Яне Чуриковой заявил, что у Ирины Дубцовой на проекте «Фабрика звезд» было особое положение. По его словам, победить в четвертом сезоне шоу должен был он, однако руководство якобы решило, что парень из глубинки не может получить первенство. Также Зацепин рассказал, что многие артисты на проекте находились «под крылом» продюсера Игоря Крутого.

Слова Зацепина возмутили Дубцову. В ответ она сообщила, что его рассказы не являются правдивыми.

«Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне, — это было очень некрасиво, как минимум потому, что он мужчина, а я женщина», — сказала Дубцова StarHit.ru.

Чем сейчас занимается Дубцова

В августе 2023 года Ирина Дубцова сообщила, что купила сыну Артему по одной квартире в Москве и Дубае.

«Мне так спокойнее, что у сына есть своя крыша над головой», — объяснила она.

Помимо этого, артистка продолжает строить карьеру, давать концерты и писать композиции для звезд шоу-бизнеса. Песни из репертуара Дубцовой исполняют Филипп Киркоров, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие музыканты.

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