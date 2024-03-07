Шоумен раскрыл, что помешало Орбакайте повторить успех Пугачевой Шоумен Барецкий: вокальные данные Орбакайте ниже, чем у Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru предположил, что певица Кристина Орбакайте не повторила успех матери Аллы Пугачевой, так как не является такой же гениальной артисткой, хотя отличается трудолюбием и целеустремленностью. Он добавил, что согласен взять Орбакайте к себе в коллектив бэк-вокалисткой.

Кристина, я считаю, человек талантливый. Не гениальная певица с гениальными возможностями, конечно же, но человек трудолюбивый, целеустремленный. Ну, не в маму, не такие вокальные данные, об этом и раньше говорили. Но она очень хочет петь. Пусть поет у меня на бэк-вокале, я как раз выпускаю новый альбом в стиле шансон, — отметил Барецкий.

Ранее Пугачева отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, заявившего, что все уехавшие из России артисты еще «приползут на коленях» обратно. По словам певицы, «нормальные люди» не собираются возвращаться. Она посоветовала Михайлову зарабатывать, «пока есть возможность».

В минувшее воскресенье, 3 марта, Орбакайте выступила с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Поклонники певицы боялись, что шоу могут внезапно отменить, но мероприятие состоялось. Перед этим концерты Орбакайте были отменены в нескольких российских городах, в том числе в Улан-Удэ и Иркутске.