SHOT: Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Telegram-канал SHOT пишет, что ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала Федеральной налоговой службе около 250 тысяч рублей. По данным канала, главная сваха страны уже получила уведомление от ведомства с требованием погасить долг.

По информации канала, если телеведущая не оплатит задолженность, у нее могут появиться проблемы с выездом за границу. Как пишет канал, несмотря на небольшую пенсию, в загородном доме Сябитовой сейчас строят тренажерный зал и библиотеку.

Ранее Сябитова рассказала, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. При этом телесваха предпочитает копить эти средства. Она объяснила, что живет на другие доходы. Сябитова также отметила, что не жалуется на размер своей пенсии, в отличие от других знаменитостей. По ее словам, дело в воспитании.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что полиция нагрянула в обычную квартиру на шестом этаже многоэтажки на улице 1-й Новокузьминской. Там, как пишут журналисты, 57-летний Аршак Брутян, отец супруги Павла Прилучного Зепюр, и двое его подельников установили восемь игровых автоматов. По данным канала, все трое задержаны, их деятельность подпадает под статью о незаконной организации азартных игр, а тестю Прилучного может грозить шесть лет колонии.