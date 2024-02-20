Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии Телеведущая Сябитова рассказала, что получает 15 тысяч рублей пенсии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова рассказала в интервью Teleprogramma.pro, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. При этом телесваха предпочитает копить эти средства. Она объяснила, что живет на другие доходы.

Сябитова также отметила, что не жалуется на размер своей пенсии, в отличие от других знаменитостей. По ее словам, дело в воспитании.

И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты, — заключила телеведущая.

Ранее певица Лолита рассказала, что размер ее пенсии составляет 23,8 тысячи рублей. Как отметила артистка, она также получает надбавку к выплатам от властей Москвы. Артистка подчеркнула, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные» деньги. Лолита напомнила, что у налоговой службы никогда к ней никогда не возникало претензий.

В свою очередь исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза признался, что размер его пенсии намного меньше, чем у Лолиты. По его словам, выплата составляет 16 тысяч рублей, из-за чего оставаться на плаву он может исключительно благодаря выступлениям и авторским отчислениям. Лоза отметил, что без дополнительных поступлений человек не сможет прожить на такое пособие.