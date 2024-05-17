SHOT: налоговая заинтересовалась рэпером Птахой SHOT: рэпер Птаха задолжал ФНС почти 1 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) с женой Ланой Реутовой

Telegram-канал SHOT сообщает, что рэпер Птаха (Давид Нуриев) задолжал ФНС почти 1 млн рублей. По данным канала, приставы возбудили в отношении музыканта исполнительное производство.

Как пишет SHOT, долг Нуриева еще пару недель назад составлял 106,5 тысячи рублей, однако он вырос почти в девять раз — до 946,9 тысячи рублей. По информации канала, задолженность продолжает увеличиваться ежедневно. Также в публикации указано, что у музыканта имеется несколько неоплаченных штрафов за парковку. Представители артиста рассказали SHOT, что долг возник из-за того, что бухгалтер рэпера заболел и в результате образовалась задолженность в ФНС.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что певец Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей. По его данным, у музыканта осталось только одно зарегистрированное ИП, где указан его основной вид деятельности — исполнительское искусство, хотя до этого он был учредителем шести ООО. При этом отмечалось, что для артиста эта сумма является незначительной и эквивалентна шести минутам и трем секундам выступления.

Вскоре лидер группировки «Ленинград» опроверг информацию о задолженности. По его словам, в распоряжение журналистов попали устаревшие данные и все обязательства перед ФНС он исполнил.