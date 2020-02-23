https://static.news.ru/photo/38352934-565c-11ea-8b97-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, почему не выходит со своей четвёртой женой Ольгой Абрамовой в свет. По его словам, девушка не хочет публичности.

Оля занимается собой и не очень хочет выходить в свет. Однако женскому населению страны интересно, я понимаю, — заявил Шнуров в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Музыкант рассказал, что супруга одобрила его желание пойти в политику.

Сергей Шнуров 20 февраля получил партбилет Партии Роста. Мужчина заявил, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме, поэтому он вынужден начать политическую карьеру. Лидер «Ленинграда» подчеркнул, что хочет заняться культурой, поскольку эта сфера нуждается изменениях.

NEWS.ru разбирался, как получилось, что фронтмен группы «Ленинград», ранее заявлявший, что никогда не будет заниматься политикой, теперь, вероятно, возглавит партийный список на предстоящих выборах в Госдуму.