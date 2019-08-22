Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым высокооплачиваемым певцом в России по итогам 2018 года. Он занял второе место в списке Forbes с годовым доходом почти в $14 миллионов.
Минимальный гонорар группы «Ленинград» за одно выступление составляет семь миллионов рублей, корпоратив в декабре–январе обойдётся почти в восемь миллионов рублей, а новогоднее выступление — более 16,5 миллиона рублей.
На первом месте оказался нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а третье место занял певец Филипп Киркоров, сообщает
Как ранее писал News.ru, рейтинг самых высокооплачиваемых актёров в 2019 году составил журнал