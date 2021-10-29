«Шла на допрос, как к Малахову»: Светличная устроила шоу в СК

Сотрудники Следственного комитета допросили Светлану Светличную по делу о её исчезновении. Как рассказал присутствовавший на допросе источник NEWS.ru, Светлана Афанасьевна улыбалась и кокетничала со следователем. Вероятно, думая, что допрос также является частью шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», актриса просила снимать её с «актёрски рабочей стороны, красиво».

Светличная совершенно искренне полагала, будто допрос в Следственном комитете тоже является продолжением съёмок программы «Прямой эфир», а следователи — артисты массовки, — пояснил источник NEWS.ru.

Он также рассказал, что самой Светлане Светличной общение со следователем понравилось гораздо меньше, чем съёмки на киностудии им. Горького, «когда Андрюша Малахов вручил букет цветов и актрисе аплодировала студия».

Андрей Малахов Сергей Киселев/АГН «Москва»

Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся, — передал слова Светличной перед входом в кабинет следователя источник.

Следователи также опросили редакторов и шеф-редактора «Прямого эфира с Андреем Малаховым». Вопросы касались в основном того, как давно они (редакторы и шеф-редактор. — NEWS.ru) знакомы с заслуженной артисткой России, находились ли они рядом с ней в дни, когда Светличная считалась пропавшей и её разыскивала московская полиция, а также волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт». Сотрудники СК интересовались, не считают ли коллеги Малахова, что жизнь актрисы может находиться под угрозой.

По словам источников, следователи заверили, что допрос Светличной и редакторов шоу Малахова — формальная процедура, поскольку артистка жива и считает себя здоровой. Самого ведущего «Прямого эфира», по информации NEWS.ru, пока не допрашивали.

Ранее председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью NEWS.ru обратился к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с результатом поисков «пропавшей» ранее Светланы Светличной. Её поиски, в которых были задействованы силы московской полиции и «ЛизаАлерт», оказались ненужными: актриса нашлась на съёмках телевизионного шоу. Сергеев попросил Бастрыкина дать адекватную оценку этой истории и выразил надежду, что в СК РФ достаточно профессионалов, способных проанализировать произошедшее и сделать выводы.