SHAMAN получил в подарок написанную на острове Валаам икону SHAMAN получил в подарок написанную на острове Валаам икону Богоматери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец и автор песен SHAMAN (Ярослав Дронов) в день концерта в родном городе Новомосковске получил в подарок от корреспондента Пятого канала Светланы Шевченко икону Богоматери, сообщают «Известия». Издание отмечает, что икону поклонница певца написала в мастерских на Валааме.

Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Санкт-Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста, — подчеркивается в публикации.

SHAMAN принял подарок, перекрестился и поцеловал образ. Перед поклонниками в Новомосковске артист появился необычным способом: спустился на стадион с вертолета и сразу начал концерт.

Ранее сообщалось, что новый клип исполнителя SHAMAN «Мой бой» в первые сутки набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube. В основу ролика легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов на присоединенных территориях, а также реальная боевая хроника. Поклонники оставили тысячи комментариев под видео, сообщив, что песня «рвет душу», и поблагодарили артиста за поднятие духа патриотизма в стране.