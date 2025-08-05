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05 августа 2025 в 14:28

Шаляпин предложил свою экс-жену бизнесмену, отдавшему 120 млн рублей на СВО

Певец Шаляпин предложил познакомить бизнесмена Телешева с экс-женой Копенкиной

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в шутливой форме предложил познакомить бизнесмена Андрея Телешева со своей бывшей женой Ларисой Копенкиной. В интервью NEWS.ru артист выразил благодарность предпринимателю, который переживает развод с супругой из-за помощи бойцам СВО на 120 млн рублей.

Если жена ушла, ну, он молод еще, думаю, что, может, еще найдет себе кого-то. Ларису Копенкину могу порекомендовать, потому что она дама во всей красе. У нее потрясающая фигура. <...> Я готов передать ее в добрые руки Андрея Александровича, — заявил Шаляпин.

При этом певец подчеркнул, что его слова стоит воспринимать как шутку, хотя и не исключил возможности такого знакомства. Артист отметил, что поддерживает дружеские отношения с бывшей супругой, хоть между ними уже и нет такой связи, как раньше.

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